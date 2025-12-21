На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ребенок разбил свадебную корону из двух килограммов золота в китайском музее

В Китае ребенок повредил бесценный экспонат на выставке и попал на видео
true
true
true

На бесплатной выставке в Пекине ребенок случайно сбросил с витрины золотую свадебную корону ручной работы. Видео инцидента публикует Daily Mail.

На кадрах, выложенных в сеть организатором выставки Чжан Кайи, видно, что мальчик трогает витрину руками, толкает стекло, и корона разбивается, падая на пол.

Как сообщается, корона весом около 2 кг — уникальное свадебное украшение, созданное мужем Чжан лично для нее. Китаянка призналась, что оно имеет для нее глубокое личное и эмоциональное значение.

Женщина была огорчена произошедшим инцидентом, однако ребенка не винит, и компенсацию не требует, так как корона застрахована. При этом известно, что билеты на мероприятие не продавались, и оно не принесло никакой прибыли.

Как уточняется, ювелиры оценили работу по восстановлению экспоната в сотни тысяч юаней.

Ранее активисты повредили витрину с исторической короной в музее Лондона.

