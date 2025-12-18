На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о возможном перегрузе сети в Новый год

Эксперт Гогуа: в новогоднюю ночь есть вероятность перегруза мобильной сети
true
true
true
close
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

В этом году есть вероятность перегруза мобильной сети и отключения интернета в новогоднюю ночь, поэтому поздравлять близких с праздником стоит 30 декабря. Об этом в разговоре с Life предупредил эксперт РОЦИТ Илья Гогуа.

«С учетом того, в какое время мы живем, вероятность отключения интернета и перегруза связи в новогоднюю ночь имеет место быть. Поэтому расстраиваться из-за этого не стоит. Но я уверен, что у правительства тоже есть определенный протокол реагирования на случай, если будет отключаться связь», — объяснил специалист.

Эксперт посоветовал заранее обсудить с родными и друзьями детали празднования. Стоит определиться, где будет встреча, во сколько нужно собраться и что нужно с собой взять. Благодаря этому удастся реализовать планы даже в случае отсутствия связи.

Близких, которые живут далеко, рекомендуется поздравить с Новым годом заранее, позвонив 30 декабря. Также можно использовать отложенные сообщения, запланировав их отправку в саму праздничную ночь, напомнил специалист. Пожелания будут отправлены получателю в нужное время автоматически.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого говорила, что поздравлять окружающих с наступающим Новым годом уместно в последние дни перед праздником. По ее словам, не стоит делать это в середине декабря, поскольку в это время большинство людей все еще закрывают рабочие задачи и активно решают другие вопросы.

Ранее россиянам дали совет, как пережить предновогоднюю суету и все успеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами