Россиян предупредили о возможном перегрузе сети в Новый год

В этом году есть вероятность перегруза мобильной сети и отключения интернета в новогоднюю ночь, поэтому поздравлять близких с праздником стоит 30 декабря. Об этом в разговоре с Life предупредил эксперт РОЦИТ Илья Гогуа.

«С учетом того, в какое время мы живем, вероятность отключения интернета и перегруза связи в новогоднюю ночь имеет место быть. Поэтому расстраиваться из-за этого не стоит. Но я уверен, что у правительства тоже есть определенный протокол реагирования на случай, если будет отключаться связь», — объяснил специалист.

Эксперт посоветовал заранее обсудить с родными и друзьями детали празднования. Стоит определиться, где будет встреча, во сколько нужно собраться и что нужно с собой взять. Благодаря этому удастся реализовать планы даже в случае отсутствия связи.

Близких, которые живут далеко, рекомендуется поздравить с Новым годом заранее, позвонив 30 декабря. Также можно использовать отложенные сообщения, запланировав их отправку в саму праздничную ночь, напомнил специалист. Пожелания будут отправлены получателю в нужное время автоматически.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого говорила, что поздравлять окружающих с наступающим Новым годом уместно в последние дни перед праздником. По ее словам, не стоит делать это в середине декабря, поскольку в это время большинство людей все еще закрывают рабочие задачи и активно решают другие вопросы.

