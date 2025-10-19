Купили в супермаркете: в Бурятии полсотни человек отравились шаурмой и онигири

Роспотребнадзор проводит расследование после отравления 49 человек в Бурятии

В Бурятии как минимум 49 человек отравились шаурмой и онигири, купленными в торговой сети «Николаевский». Большинство пострадавших — дети, есть молодая кормящая мать. Один человек находится в реанимации, состояние других постепенно улучшается. Власти держат ситуацию на контроле, они приняли меры для прекращения распространения инфекции. Некачественную продукцию уже убрали с полок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, на производстве обнаружили многочисленные нарушения.

В Улан-Удэ как минимум 49 взрослых и детей отравились готовой едой компании «Восток», сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в своем Telegram-канале.

Вспышку острой кишечной инфекции зарегистрировали вечером 18 октября. Установлено, что отравившиеся употребляли готовую пищевую продукцию — шаурму и онигири, — купленную в различных магазинах торговой сети «Николаевский». Эксперты уже выяснили, что она не соответствовала требованиям качества. По словам главы республики Алексея Цыденова, цех, где готовили еду, закрыт. Специалисты проводят необходимые проверки, назначены лабораторные исследования. Губернатор подчеркнул, что всех виновных привлекут к ответственности в полном объеме.

«Прошу жителей быть внимательными к выбору места, где вы покупаете готовую продукцию. Особенно это касается детей. Мы держим ситуацию на контроле. Все меры по локализации очага и недопущению распространения инфекции принимаются», — отметил Цыденов.

По данным ТАСС, продукцию «Востока» уже убрали с полок магазинов.

«Мы искренне сожалеем о случившемся и выражаем поддержку всем пострадавшим. Безопасность наших потребителей — наш абсолютный приоритет. Мы сделаем все необходимое, чтобы полностью разобраться в ситуации и усилить контроль качества на всех этапах», — рассказали в пресс-службе «Николаевского». Они проводят внутреннюю проверку вместе с Роспотребнадзором.

Десятки пострадавших

Сначала выявили 43 пострадавших, в том числе 25 детей в возрасте от семи до 15 лет, рассказала Лудупова. У них наблюдались рвота, тошнота, жидкий стул и другие симптомы кишечной инфекции. Госпитализация потребовалась 36 людям. Один человек находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. У других пострадавших состояние средней степени тяжести. Им оказывают необходимую помощь. Утром 19 октября у большинства пострадавших виднелась положительная динамика. Однако появились и новые случаи отравления.

Общее число пострадавших составило 49 человек, 40 из них госпитализированы. У 11 официально подтвержден сальмонеллез.

«С момента поступления пациентов работаем в режиме повышенной готовности. Весь состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой медицинской помощи с позднего вечера мобилизованы для ликвидации последствий происшествия. Медицинская помощь всем пострадавшим организована в круглосуточном усиленном режиме. Для оперативного размещения пациентов дополнительно перепрофилирован коечный фонд больницы», — отметила Лудупова.

Министр призвала жителей, которые употребляли готовую еду из «Николаевского» и у которых появились симптомы, немедленно обратиться за помощью врачей.

«Во время обхода в первую очередь обратила внимание на состояние здоровья наших детей. Рада сообщить, что все они идут на поправку, и среди них нет тех, чье состояние вызывало бы опасения», — сообщила Лудупова.

По словам министра, госпитализирована молодая кормящая мать. Она вынуждена находиться вдали от своего новорожденного ребенка и переживает из-за разлуки. Сейчас женщина себя чувствует хорошо. Лудупова поручила врачам обеспечить мать особым вниманием.

Метанол продолжает убийства: в Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем В Санкт-Петербурге зафиксирована новая волна отравлений суррогатным алкоголем — погибла 55-летняя... 14 октября 16:06

Многочисленные нарушения на производстве

По факту случившегося возбудили уголовное дело за производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в Следственном комитете. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проведении расследования.

«В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов «Николаевский». Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — сказал источник РИА Новости.