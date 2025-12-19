В Подмосковье жители дома престарелых попали в больницу с отравлением

В Видном 11 жителей дома престарелых доставили в больницу с кишечной инфекцией

В подмосковном Видном 11 жителей частного пансионата для пожилых людей «Долголетие» доставили в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он заявил, что, по предварительной информации, один из постояльцев пансионата не выжил.

«Всего пострадали 21 человек», – сказал источник.

Как пишет Telegram-канал «112», несколько дней назад жители пансионата подхватили неизвестную инфекцию, однако, как утверждается, руководство «Долголетия» обратилось к врачам только сейчас.

Правоохранители уже разбираются в обстоятельствах случившегося.

