В квартире пермского людоеда, отсидевшего 23 года, нашли тело человека

В Перми в квартире осужденного за людоедство мужчины обнаружили труп
true
true
true
close
Telegram-канал «59.RU | Новости Перми»

В Перми из квартиры осужденного за людоедство человека вынесли труп. Об этом сообщает 59.ru.

Инцидент произошел в Кировском районе города. Первые сообщения об умершем появились накануне в местных пабликах, после информацию подтвердили корреспонденту портала источники.

Сегодня к дому подъехал автомобиль сотрудников ритуальной службы, работники зашли в одну из квартир, спустя время в машину погрузили черный мешок.

По данным портала, в квартире проживал Михаил Малышев, который два года назад освободился из мест лишения свободы, куда попал за убийства и каннибализм.

Не исключается, что тело находилось в помещении несколько дней. На лестнице около квартиры обнаружили большое количество тараканов.

По данным Ural Mash, в квартире людоеда умер сосед. Медиков вызвал сам хозяин квартиры. По предварительным данным, гостю стало плохо во время распития алкоголя.

Малышев в конце 90-х годов съел двоих человек, его подозревали в еще восьми подобных эпизодах. В колонии мужчина провел 23 года. Вернувшись в свою квартиру, пермяк якобы устроился сторожем в приют для собак.

Ранее петербургский школьник вернулся с прогулки и нашел трупы родителей рядом с белым порошком.

