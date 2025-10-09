Рейс из Минска в Анталью сел в Саратове из-за плохого самочувствия нескольких пассажиров

В Саратове экстренно сел самолет, следовавший из Минска в Анталью

В Саратове совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Минска. Об этом сообщает Aviaincident.

По данным Telegram-канала, на борту лайнера оказались больные пассажиры. Что именно произошло с путешественниками, не уточняется.

Воздушное судно следовало в турецкую Анталью, но из-за недомогания у нескольких пассажиров экипаж принял решение приземлиться в аэропорту «Гагарин». Пилот также запросил скорую помощь по прибытии.

«Сигналы «Срочности» и «Бедствия» не объявлял», – сообщается в публикации.

До этого саратовский аэропорт «Гагарин» временно прекращал принимать и отправлять самолеты. Причиной такого решения стало обеспечение безопасности полетов.

Подобную меру ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Ставрополя и Волгограда.

Два дня назад временные ограничения https://www.gazeta.ru/social/news/2025/10/07/26898206.shtml//www.gazeta.ru/social/news/2025/10/07/26898206.shtml в Сочи, но вскоре их сняли. К этому моменту более чем на два часа задержали 21 рейс, еще десять отправились на запасные аэродромы.

