Рейс из Минска в Анталью сел в Саратове из-за плохого самочувствия нескольких пассажиров

В Саратове совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Минска. Об этом сообщает Aviaincident.
По данным Telegram-канала, на борту лайнера оказались больные пассажиры. Что именно произошло с путешественниками, не уточняется.
Воздушное судно следовало в турецкую Анталью, но из-за недомогания у нескольких пассажиров экипаж принял решение приземлиться в аэропорту «Гагарин». Пилот также запросил скорую помощь по прибытии.
«Сигналы «Срочности» и «Бедствия» не объявлял», – сообщается в публикации.
До этого саратовский аэропорт «Гагарин» временно прекращал принимать и отправлять самолеты. Причиной такого решения стало обеспечение безопасности полетов.
Подобную меру ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Ставрополя и Волгограда.
Два дня назад временные ограничения https://www.gazeta.ru/social/news/2025/10/07/26898206.shtml//www.gazeta.ru/social/news/2025/10/07/26898206.shtml в Сочи, но вскоре их сняли. К этому моменту более чем на два часа задержали 21 рейс, еще десять отправились на запасные аэродромы.
Ранее Европарламент призвал страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.