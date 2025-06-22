Путин рассказал, что сдавал историю при поступлении в вуз

Путин рассказал, что сдавал экзамен по истории, когда поступал в университет

Президент России Владимир Путин во время встречи с авторами учебников истории рассказал, что сдавал экзамен по истории, когда поступал в высшее учебное заведение. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Я сдавал историю когда-то, когда поступал в университет», — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что в учебниках истории, по которым прежде учились российские дети, не было правдивой информации о событиях в рамках Великой Отечественной войны.

Также глава российского государства поддержал идею ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в университеты по гуманитарным специальностям.

В конце мая глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости внедрения переводных экзаменов в российских школах для фиксации уровня знаний, полученных учениками. Он считает, что ЕГЭ является вступительным экзаменом в вуз, а оценки знаний, получаемых до этого, в настоящий момент фактически нет.

Ранее Путин рассказал, что лежало в основе победы в Великой Отечественной войне.