В московском метро запустили «поезд пропаганды» RT с цитатами и пасхалками

В московском метрополитене начал курсировать новый тематический состав – «поезд пропаганды», запущенный в честь 20-летия RT. Он представляет собой передвижную инсталляцию, воплощающую отношение к каналу за рубежом на протяжении его существования.

Необычный поезд состоит из трех вагонов: «редакция», «цензура» и «прямой эфир». Каждый из них демонстрирует историю RT с момента создания, в том числе отражает попытки цензуры, отношение медиасферы к деятельности канала. Так, к примеру, на состав нанесены различные цитаты изданий и политиков о российском СМИ, а на поручнях поезда установлены конструкции в виде рупоров и микрофонов с различными отсылками и пасхалками, связанными с работой канала.

Курсировать поезд будет по Арбатско-Покровской линии до июня следующего года.

Напомним, до этого в Индии стартовала масштабная рекламная кампания, приуроченная к запуску телеканала RT India – в Нью-Дели запустили тематический поезд, символизирующий историю российско-индийской дружбы. В составе восемь вагонов, каждый из которых рассказывает уникальную историю о совместном пути двух стран.

Ранее реклама документальных фильмов RT вызвала волну возмущения итальянских политиков.