На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В московском метро запустили «поезд пропаганды» RT с цитатами и пасхалками

В метро Москвы начал курсировать поезд пропаганды в честь 20-летия RT
close
РИА Новости

В московском метрополитене начал курсировать новый тематический состав – «поезд пропаганды», запущенный в честь 20-летия RT. Он представляет собой передвижную инсталляцию, воплощающую отношение к каналу за рубежом на протяжении его существования.

Необычный поезд состоит из трех вагонов: «редакция», «цензура» и «прямой эфир». Каждый из них демонстрирует историю RT с момента создания, в том числе отражает попытки цензуры, отношение медиасферы к деятельности канала. Так, к примеру, на состав нанесены различные цитаты изданий и политиков о российском СМИ, а на поручнях поезда установлены конструкции в виде рупоров и микрофонов с различными отсылками и пасхалками, связанными с работой канала.

Курсировать поезд будет по Арбатско-Покровской линии до июня следующего года.

Напомним, до этого в Индии стартовала масштабная рекламная кампания, приуроченная к запуску телеканала RT India – в Нью-Дели запустили тематический поезд, символизирующий историю российско-индийской дружбы. В составе восемь вагонов, каждый из которых рассказывает уникальную историю о совместном пути двух стран.

Ранее реклама документальных фильмов RT вызвала волну возмущения итальянских политиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами