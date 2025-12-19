Россиянам рассказали, как встречать Новый год в одиночестве

Отсутствие компании для празднования Нового года не значит, что нужно поддаваться грусти в этот праздник. Можно организовать насыщенный досуг только для себя, если подойти к вопросу осознанно. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог и врач интегративной медицины Екатерина Макарова.

Специалист предупредила, что тем, кто планирует отпраздновать Новый год в одиночестве, важно отказаться от модели пассивного «смакования» своего состояния. Необходимо составить конкретный план действий, которые помогут изменить ситуацию и принести положительные эмоции.

«Нужно составить социальный график: необходимо наметить, кого хотелось бы навестить или кого пригласить к себе, заранее обсудив время и подготовив подарки. Важно распределить домашние дела и активность так, чтобы между событиями оставалось время на отдых и восстановление сил. В расписание следует обязательно внести запланированные культурные мероприятия», — объяснила психолог.

По ее словам, если человек чувствует себя одиноким, он может присоединиться к друзьям или близким, сходить в ресторан или в отель, где царит праздничная атмосфера, или отправиться на активный отдых на природе. Эксперт отметила, что главное — иметь конкретный и воодушевляющий план.

Операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова до этого рассказала, что для работников декабрь ежегодно становится самым напряженным и сложным месяцем, во время которого необходимо решить все оставшиеся задачи. В результате такой загруженности и предпраздничной суеты есть риск потерять мотивацию и выгореть до наступления Нового года. Бороться с таким состоянием поможет заранее выстроенная стратегия личной эффективности.

