Россиянам рассказали, как не выгореть в последний рабочий месяц года

Для работников декабрь ежегодно становится самым напряженным и сложным месяцем, во время которого необходимо решить все оставшиеся задачи. В результате такой загруженности и предпраздничной суеты есть риск потерять мотивацию и выгореть до наступления Нового года. Об этом «Известиям» рассказала операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова.

Специалист отметила, что вместе с нагрузкой многие сотрудники параллельно начинают чувствовать праздничную расслабленность. Такое сочетание становится причиной ситуации, когда нагрузка быстро растет, а способность концентрироваться снижается. Преодолеть этот период без критического напряжения поможет заранее выстроенная стратегия личной эффективности.

По словам эксперта, в первую очередь важно грамотно приоритизировать задачи. Необходимо расставить приоритеты и определить, какие задачи уже точно будут выполняться в январе, а какие нужно сделать сейчас. С помощью четкой структуры снизится тревожность и появится понимание, как выглядит реальный список актуальных обязательств.

Помимо этого, в декабре происходит снижение энергии и концентрации, оказывающих сильное влияние на эффективность команд. Филиппова объяснила, что зачастую продуктивность падает из-за однотипности задач.

«Необходимо внедрить короткие паузы, которые позволяют переключиться — пусть даже на несколько минут, менять виды деятельности в течение дня и расширять командное взаимодействие. В нескончаемом рабочем потоке это помогает сохранять концентрацию на приемлемом уровне, а также удерживать чувство контроля над ситуацией», — рассказала она.

При этом специалист подчеркнула, что не следует отказываться от праздничного настроения из-за рабочих перегрузок.

Семейный психолог Дарья Сальникова до того объяснила, что избежать предновогодней суеты и лишнего стресса перед Новым годом можно свое с помощью своевременной подготовки к празднику. По ее словам, важно заранее купить подарки для близких и понять, что еще нужно успеть сделать до праздников.

