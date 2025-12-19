Психолог объяснила, что поможет создать новогоднее настроение

Атмосфера вокруг помогает создавать новогоднее настроение, это могут быть украшенные улицы, огни, музыка, домашние дела и ритуалы. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

По ее словам, для поднятия настроения можно украсить квартиру, посетить ярмарку или выставку, подумать о подарках близким. Вызвать новогоднюю ассоциацию могут запах мандаринов, любимые напитки и другие мелочи.

«Для кого-то символом праздника становится аромат глинтвейна, для кого-то — миска с мандаринами на столе или вечер под пледом с чашкой какао. Все это вызывает приятные ассоциации и помогает почувствовать ту самую праздничную магию», — пояснила Мухина.

Психоаналитик Стелла Гусарова до этого говорила, что ощущение усталости перед Новым годом — это не повод игнорировать праздник. Новогоднее настроение прячется не в бенгальских огнях, а в создании маленького личного ритуала. По ее словам, даже самые простые действия, которые мы считаем детскими или наивными, могут стать тем самым «живым» ритуалом, который даст опору.

Ранее россиянин украл елочные игрушки из-за отсутствия новогоднего настроения.