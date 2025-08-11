На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минтрансе РФ рассказали, когда начнется активное применение дронов в доставке

Никитин: активное применение дронов для доставки может начаться через три года
Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Активное использование беспилотных технологий при доставке тех или иных товаров может начаться через два–три года. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, уже сейчас дроны применяются в разных сферах. Чиновник выразил уверенность, что рано или поздно в РФ произойдет «взрывной рост» использования беспилотных технологий в сельском хозяйстве.

«Я думаю, что в какой-то момент, это будет чуть позже — не в следующем году, а через пару–тройку лет — [беспилотные технологии начнут применять] в доставке», — добавил Никитин.

7 августа РФ и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали меморандум о сотрудничестве в области интеллектуального наземного транспорта, который предусматривает совместное развитие беспилотных технологий и искусственного интеллекта. В российском министерстве транспорта подчеркнули, что данный документ призван укрепить существующие дружественные отношения между Москвой и Абу-Даби. Также он будет содействовать расширению двустороннего взаимодействия в области наземного транспорта.

Ранее в РФ анонсировали введение единой системы идентификации беспилотного транспорта.

