На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе анонсировали испытания пассажирских дронов в России

Никитин: испытания пассажирских летательных БПЛА стартуют в РФ в ближайшие годы
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Испытания пассажирских летательных беспилотников в России начнутся в ближайшие один-два года. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин, пишет РИА Новости.

«Пока мы не уверены в том, что это безопасно, но я думаю, что в ближайшие год-два начнем такие технологии испытывать», — заявил министр, уточнив, что испытания на начальных этапах пройдут без присутствия пассажиров внутри беспилотника.

До этого в министерстве транспорта России сообщили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. В ведомстве уточнили, что в столице уже проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов считает, что в России преждевременно обсуждать внедрение беспилотного транспорта в условиях продолжающихся хакерских атак. По его словам, высок риск различных происшествий и чрезвычайных ситуаций, поэтому система безопасности должна работать на высочайшем уровне.

Ранее была названа дата запуска полностью беспилотной «Ласточки» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами