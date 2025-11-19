В Минтрансе анонсировали испытания пассажирских дронов в России

Испытания пассажирских летательных беспилотников в России начнутся в ближайшие один-два года. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин, пишет РИА Новости.

«Пока мы не уверены в том, что это безопасно, но я думаю, что в ближайшие год-два начнем такие технологии испытывать», — заявил министр, уточнив, что испытания на начальных этапах пройдут без присутствия пассажиров внутри беспилотника.

До этого в министерстве транспорта России сообщили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. В ведомстве уточнили, что в столице уже проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов считает, что в России преждевременно обсуждать внедрение беспилотного транспорта в условиях продолжающихся хакерских атак. По его словам, высок риск различных происшествий и чрезвычайных ситуаций, поэтому система безопасности должна работать на высочайшем уровне.

Ранее была названа дата запуска полностью беспилотной «Ласточки» в Москве.