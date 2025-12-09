На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать троих детей попала в реанимацию, сделав две пластические операции во Вьетнаме

Mirrror: у женщины отказали внутренние органы после двух пластических операций
GoFundMe

Австралийка столкнулась с серьезными осложнениями и попала в реанимацию после двух «простых» пластических операций во Вьетнаме. Об этом пишет Mirrror.

Хлоя Моудей, 31-летняя мать троих детей из Австралии, вместе с семьей отправилась в путешествие по Юго-Восточной Азии. Перед поездкой в Гонконг и Сингапур она планировала сделать в Дананге ринопластику и блефаропластику — операции на носу и веках, которые обычно считаются безопасными.

Хлоя провела ночь в клинике, но затем ее перевезли в отель. Через несколько часов состояние женщины резко ухудшилось. Когда муж проверил ее, она уже не дышала.

Врачи смогли реанимировать пациентку, у которой к тому моменту отказали внутренние органы, и ввели ее в искусственную кому, подключив к аппарату жизнеобеспечения. Близкие считают, что у Хлои возник синдром токсического шока.

Сейчас она остается в тяжелом состоянии. Родственники собирают деньги на санитарный рейс, чтобы доставить Хлою обратно в Австралию для дальнейшего лечения.

Ранее женщина сделала подтяжку лица и осталась со шрамами, потерей слуха и «кривым» ртом.

