Мать вырезала из живота дочери ребенка, которым та забеременела от отчима

22-летняя девушка не выжила после того, как мать и отчим разрезали ей живот. Об этом сообщает New York Post.

О произошедшем стало известно после того, как пострадавшую по имени Ребекка обнаружили в лесу в Мичигане, к тому моменту она уже не дышала.

Под подозрение попали ее 40-летняя мать и 47-летний отчим. Выяснилось, что мужчина оплодотворил падчерицу, после чего она забеременела.

В момент, когда Ребекка была на 38-й неделе беременности, пара вывезла ее в лес, где отчим держал у ее горла нож, а мать – вырезала неродившегося ребенка. В результате девушка не выжила. Младенца позже упаковали в мусорный пакет и выбросили в мусорный бак недалеко от их дома.

Также выяснилось, что отчим много читал о кесаревом сечении и планировал извлечь ребенка на глазах у жениха падчерицы.

Предположительно, мотивом послужило желание матери иметь еще одного ребенка. Пара не могла усыновить кого-то из приюта, так как мужчина числился в списке сексуальных преступников.

Обоих фигурантов заключили под стражу.

