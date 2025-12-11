На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать вырезала из живота дочери ребенка, которым та забеременела от отчима

В США мать и отчим вырезали из живота дочери нерожденного ребенка
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

22-летняя девушка не выжила после того, как мать и отчим разрезали ей живот. Об этом сообщает New York Post.

О произошедшем стало известно после того, как пострадавшую по имени Ребекка обнаружили в лесу в Мичигане, к тому моменту она уже не дышала.

Под подозрение попали ее 40-летняя мать и 47-летний отчим. Выяснилось, что мужчина оплодотворил падчерицу, после чего она забеременела.

В момент, когда Ребекка была на 38-й неделе беременности, пара вывезла ее в лес, где отчим держал у ее горла нож, а мать – вырезала неродившегося ребенка. В результате девушка не выжила. Младенца позже упаковали в мусорный пакет и выбросили в мусорный бак недалеко от их дома.

Также выяснилось, что отчим много читал о кесаревом сечении и планировал извлечь ребенка на глазах у жениха падчерицы.

Предположительно, мотивом послужило желание матери иметь еще одного ребенка. Пара не могла усыновить кого-то из приюта, так как мужчина числился в списке сексуальных преступников.
Обоих фигурантов заключили под стражу.

Ранее 11-летняя девочка забеременела после изнасилования отчимом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами