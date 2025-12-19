Мясников назвал главный фактор, позволяющий дожить до 120 лет

Доктор Мясников: чтобы дожить до 120 лет одного следования ЗОЖ не хватит

Дожить до 120 лет, следуя правилам здорового образа жизни, не получится – одного этого условия недостаточно. Намного важнее выиграть в генетическую лотерею, так именно фактор генетики играет основополагающую роль в том, сумеет ли человек перешагнуть через столетний рубеж, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мы знаем, что те люди, которые правильно питаются, следят за здоровьем, ходят на диспансеризацию, не курят — они реально доживают до своих 90. Но если мы спросим людей, кто доживает за 100 лет, то они все и курят, и животик имеют, и выпивают по чуть-чуть. Потому что это уже чистая наследственность», — отметил специалист.

Ученые провели массу исследований, которые подтверждают, что дети людей, доживших до 100 лет, имеют в 17 раз больше шансов также преодолеть вековой рубеж, подчеркнул врач. По его мнению, тем, кому «выпала карта» дожить до 70 лет реально увеличить продолжительность жизни до 90 лет с помощью правильных привычек, но чтобы дожить до 100 и выше – нужна правильная генетика.

Напомним, накануне главврач поликлиники №1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская заявила, что дожить до 120 лет реально уже сейчас. По ее словам, среди пациентов поликлиники продолжительность жизни намного превышает средние показатели по стране, есть несколько пациентов, которые отметили 100-летние юбилеи. Для этого она призвала правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию.

Ранее в правительстве россиянам пообещали жизнь до 120 лет.