Россиянам пообещали жизнь до 120 лет

Россияне смогут жить по 100-120 лет. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции регионального движения «За медицину здорового долголетия», пишет газета «Известия».

Голикова отметила, что в ряде регионов это уже достижимо. Вице-премьер также выразила мнение о том, что задача государства состоит в развитии возможностей для долголетия.

«Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам нашей страны и мира подвластны», — сказала Голикова.

На проведение исследований, направленных на оценку процессов старения клеток, выделят из российского бюджета 275,4 млн рублей.

В сентябре в журнале Cell было опубликовано исследование группы ученых из Китая, которые успешно протестировали экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма.

Созданный препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение сенесцентных клеток. Так называют стареющие клетки, которые утратили способность к делению, но по-прежнему сохраняются или накапливаются в тканях, нарушая их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, позволило добиться выраженного омолаживающего эффекта.

Ранее в России создали калькулятор биологического возраста.