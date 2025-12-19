На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач ответила, стоит ли бояться пальмового масла в продуктах

Врач Сюракшина: пальмовое масло не навредит здоровым людям
Photoongraphy/Shutterstock/FOTODOM

Пальмовое масло не опасно для здоровых людей, но может нанести вред тем, у кого есть скрытые нарушения обмена веществ или заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

«Людей можно условно разделить на две категории — здоровых и тех, у кого есть скрытые аутоиммунные или метаболические нарушения. Здоровому человеку употребление пальмового масла не принесет вреда. А вот тем, у кого есть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта или иммунной системой, такой продукт может спровоцировать нежелательные реакции», — пояснила эксперт.

По ее словам, основными источниками этого ингредиента являются сладкая выпечка и кондитерские изделия, поэтому важно ограничивать их потребление. Сюракшина предупредила, что такую продукцию важно есть в умеренных количествах и тем, у кого нет проблем со здоровьем.

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов до этого заявил «Газете.Ru», что отказ правительства РФ ограничить использование пальмового масла при производстве пищевых продуктов позволит и дальше продавать россиянам вредные продукты. Миронов назвал недостаточными требования о запрете на использование пальмового масла в структурах, организующих питание детей.

Ранее в России заявили о необходимости пальмового масла в рационе новорожденных.

