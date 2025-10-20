На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о необходимости пальмового масла в рационе новорожденных

Специалист Лысяков: пальмовое масло необходимо в рационе детей для работы мозга
Depositphotos

В России не следует вводить полный запрет на использование пальмового масла в детских продуктах, особенно с учетом того, что в небольших количествах оно необходимо для новорожденных, которые не потребляют грудное молоко. Об этом НСН заявил независимый эксперт по детскому питанию Алексей Лысяков, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

В заменителях грудного молока, как правило, содержится пальмовое масло, которое выступает как единственный источник пальмитиновой кислоты, важной для работы мозга, пояснил специалист.

«Поэтому запрет пальмового масла принесет заметный вред детям от рождения до полутора лет, — подчеркнул он. — Альтернатива – сливочное масло, но там другие жирные кислоты, которые будут перенапрягать организм новорожденного ребенка. Пальмовое масло в небольших количествах необходимо ребенку, если он не потребляет грудное молоко. Медицинское сообщество закрыло этот вопрос десятки лет назад».

В то же время Лысяков согласился, что есть на рынке и выпущенные недобросовестными производителями продукты питания, в которых встречаются вредные примеси и химические вещества, однако за это предусмотрено уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. С учетом таких суровых наказаний большинство компаний стремятся использовать в продуктах только качественное пальмовое масло, поэтому просто так запрещать его нельзя – вместо этого, по мнению эксперта, нужно регламентировать его допустимое количество.

Напомним, 16 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что в детских продуктах необходимо запрещать использование пальмового масла, а в остальных ограничивать. Депутаты разработали соответствующий проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором отмечается, что в настоящее время законодательство не предусматривает достаточного контроля за качеством пальмового масла, его перевозкой, маркировкой, а также не уточняет требования по информированию россиян о составе продуктов. Парламентарии попросят кабмин сформулировать позицию по данному вопросу до начала декабря.

Ранее россиянам рассказали о пользе пальмового масла в рационе.

