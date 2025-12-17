Гончаренко: украинцам обещали блэкаут в Москве, но он произошел в Одессе

Украинские власти обещали гражданам устроить «блэкаут в Москве», но в результате ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры без света остались Одесса и ряд других городов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Пока нам обещали блэкаут в Москве, мы получили его в Чернигове, в Сумах, в Одессе», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в Одессе до сих пор полностью не восстановили энергоснабжение.

Законодатель обратил внимание, что в это же время обвиняемый в организации коррупционной схемы соратник украинского лидера Владимира Зеленского Тимур Миндич находится за границей и «сидит в тепле, с водой, светом». По словам Гончаренко, именно так на Украине выглядит «справедливость».

13 декабря большая часть Одессы осталась без света, отопления и водоснабжения. Работа городского транспорта была приостановлена, а больницы перевели на автономное питание. Причиной послужили ночные и утренние удары Вооруженных сил РФ по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ писали, что это была самая масштабная атака с начала боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

17 декабря издание «Страна.ua» сообщило, что власти Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за затяжного энергетического кризиса.

Ранее в Кривом Роге на Украине обесточилась вся критическая инфраструктура.