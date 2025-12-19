В двух российских аэропортах сняли временные ограничения

В аэропортах Геленджика и Ярославля сняли временные ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика и Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в Геленджике были введены 19 декабря примерно в 08:40 (мск), в Ярославле — в 04:40 (мск).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.