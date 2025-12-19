На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владелец агентства премиум-недвижимости уехал в Дубай после обвинений в невыплатах

Baza: главу агентства премиум-недвижимости Москвы обвинили в невыплате ₽160 млн
alexxkuzin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Основателя московского агентства премиум-недвижимости и блогера Александра Кузина сотрудники обвиняют в невыплате около 160 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, бизнесмен уже улетел в Дубай. Сотрудники агентства элитной недвижимости OneMoscow утверждают, что с начала года перестали получать заработанные комиссии. При этом Кузин, как утверждается, продолжал демонстрировать роскошную жизнь в социальных сетях: отдых на Мальдивах и в Европе, покупки сумок Louis Vuitton и поездки по Москве на Maybach.

По словам работников, в компании действовал строгий график и внутренняя иерархия, а обороты денежных средств были значительными. При этом большинство сотрудников были оформлены как индивидуальные предприниматели, что, по их мнению, позволяло владельцу фирмы уходить от налогов. Несколько месяцев назад Кузин объявил, что агентство стало убыточным, возникли проблемы с выплатами, однако работа компании продолжилась.

Сотрудники утверждают, что им предлагали подзаработать, заключив крупные сделки, после чего деньги от застройщика поступали на счет фирмы, но сразу выводились, а долги оставались невыплаченными. По мнению работников, вся выручка шла на личный счет Кузина.

Сейчас более 50 сотрудников объединились, чтобы защитить свои права и добиваются выплат через правоохранительные и контролирующие органы. В ответ Кузин уехал в Дубай и заявил, что ему ничего не грозит, говорится в публикации.

Помимо работы в сфере недвижимости, Александр Кузин ведет активный блог на YouTube и в соцсетях, где публикует интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, депутатами Госдумы Ниной Останиной, Анатолием Вассерманом и другими известными личностями.

Ранее россиянам назвали способы отстоять свои права при задержке зарплаты.

