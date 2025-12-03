Россиянам назвали способы отстоять свои права при задержке зарплаты

Адвокат Панасюк: из-за задержки зарплаты вы имеете право обратиться в суд

Председатель Московской коллегии адвокатов «Панасюк и партнеры» Валерий Панасюк рассказал «Газете.Ru», как работникам действовать при задержке заработной платы и какие механизмы защиты сегодня предусмотрены законом.

По его словам, порядок отстаивания прав в таких ситуациях в России «прост, понятен и эффективно работает».

Как отметил юрист, если работодатель нарушает сроки выплат, сотрудник имеет право обратиться в суд. Трудовые споры по зарплате относятся к социально значимым, поэтому рассматриваются в ускоренном порядке.

«Если работнику действительно не выплатили положенные деньги, суд, как правило, удовлетворяет такие требования. Процедура взыскания задолженности по зарплате максимально упрощена», — подчеркнул Панасюк.

Эксперт добавил, что при подаче иска работник может ходатайствовать о введении обеспечительных мер: например, о наложении ареста на денежные средства в размере задолженности. Это позволяет предотвратить риск их вывода работодателем.

Кроме суда, сотрудник может обратиться в Государственную инспекцию труда. Трудовая инспекция вправе провести проверку, выдать предписание, обязать работодателя выплатить зарплату и привлечь его к административной ответственности.

Дополнительный вариант — это подать заявление в органы прокуратуры. Надзорное ведомство может инициировать проверку, внести представление работодателю или направить материалы в следственные органы.

Панасюк напомнил, что в российском законодательстве есть и более жесткие меры воздействия. В случаях злостной невыплаты заработной платы руководству организации может грозить уголовная ответственность.

«Работодателя может настигнуть не только гражданская и административная, но и уголовная ответственность. Поэтому в нашей стране отстоять свои права по зарплате достаточно просто. Механизмы защиты действительно работают», — отметил адвокат.

По словам эксперта, суды, трудовые инспекции и прокуратура традиционно занимают позицию защиты прав сотрудников. Главное — не игнорировать задержку зарплаты и своевременно воспользоваться предусмотренными законом инструментами.

