Синоптик откровенно ответил, пора ли прогнозировать погоду на новогодние праздники

Синоптик Ильин: прогнозировать погоду на Новый год пока рано

В Москву вернулись плюсовые температуры и в предстоящие дни такая погода сохранится. Следующий этап похолодания ожидается только в середине третьей декады декабря. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил синоптик, военный метеоролог Александр Ильин. Что касается прогнозов на новогодние праздники, их составлять пока рано, считает эксперт.

По его словам, пока неизвестно останется ли столичный регион в холодных воздушных массах или вновь придет тепло. Все же синоптик дал предварительный прогноз на Новый год.

«31-го днем и 1 января днем от 0 до минус 5 градусов с небольшим снегом, причем 31-го снежок может быть чуть посильнее, чем 1-го числа. В ночные часы до минус 2-8 градусов по области, такие температуры ожидаются. <...> Снег у нас нападает к середине третьей декады и будет лежать до Нового года», — поделился Ильин.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в свою очередь заявила, что в январе в Москве и Московской области ожидается морозная погода.

При этом она обратила внимание, что в целом в последние годы в Москве и Подмосковье сильных морозов зимой почти не было, температура воздуха не опускалась ниже -25°C, что в целом характерно для региона.

