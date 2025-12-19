Врач предупредила об опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные молочные продукты не помогут снизить вес и могут вызвать проблемы со здоровьем, особенно у женщин. Об этом Pravda.Ru заявила врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Очень часто люди, которые в погоне за обезжиренностью своего рациона убирают молочные продукты нормальной жирности, не осознают, что перебирают по жирам за счет других продуктов. А резко обезжиренный рацион, который применяется для похудения, очень вредит, и прежде всего, вредит женщинам фертильного возраста, потому что жиры нужны для формирования половых гормонов», — пояснила врач.

По ее словам, при недостатке жиров человек может столкнуться с ухудшением качества волос и кожи, а также ускорением процесса старения. Помимо этого, отказ от продуктов нормальной жирности снизит усвоение кальция и повысит риск развития остеопороза, особенно после 35 лет.

Врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова до этого в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что перед покупкой обезжиренных продуктов важно тщательно проверять состав, поскольку в них могут содержаться углеводы для усиления вкуса.

Ранее врач объяснила, как выбрать между обычным и обезжиренным молоком.