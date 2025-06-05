На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как выбрать между обычным и обезжиренным молоком

Wellness Pulse: доля белка в обезжиренном и обычном молоке почти одинакова
close
Shutterstock

Обычное и обезжиренное молоко содержат почти одинаковое количество белка и углеводов, однако во втором варианте продукта меньше некоторых витаминов и минералов. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт в области глобального питания из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

Врач объяснила, что доля жира в цельном молоке обычно составляет чуть больше 3%. В напитке с низким содержанием жира количество этого пищевого компонента снижается до 1–2%, а в обезжиренном — до 0,5% и менее. При этом во всех видах сохраняется примерно одинаковое количество углеводов и белка — «строительного материала» для организма.

«Молоко является хорошим источником кальция и калия, на содержание которых обычно не влияет удаление жира. С другой стороны, некоторые жирорастворимые витамины, такие как D или A, могут быть утрачены в ходе промышленной обработки. Эти витамины, как правило, могут добавлять позже», — уточнила эксперт.

Диетолог объяснила, что основные различия между обычным молоком и молоком с пониженным содержанием жира заключаются в их калорийности. Цельное молоко содержит около 152 калорий на чашку, а обезжиренное — всего 83 калории на чашку. Знание питательной ценности продуктов может быть полезным инструментом контроля веса.

На протяжении десятилетий цельное молоко подвергалось критике из-за высокого содержания в нем насыщенных жиров. Однако более поздние исследования ставят под сомнение его потенциальное негативное влияние на здоровье.

«В основном цельное молоко содержит насыщенные жиры, а также небольшое количество мононенасыщенных и полиненасыщенных их типов. Также в напитке присутствуют трансжиры, но природного происхождения, а не «вредные» промышленные», — заключила врач.

Ранее ученая объяснила, почему молоко не полезно для кошек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами