Названы обезжиренные продукты, которые не стоит есть

Врач Устинова: обезжиренные продукты часто содержат много сахара и мало белка

Находясь на диете, люди часто отдают предпочтение обезжиренным продуктам. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова, перед их покупкой важно тщательно проверять состав, поскольку в них могут содержаться углеводы для усиления вкуса.

Как отметила врач, сами по себе обезжиренные продукты не представляют никакой опасности.

«Например, в обезжиренном твороге содержится примерно 20 г белка и 1 г жира. И, конечно, с точки зрения диеты никакого вреда такой продукт нанести не может. Однако если взять обезжиренный, но сладкий йогурт, то в нем может содержаться 0,5 г жира, 2,5-3,5 г белка на 100 г продукта, и очень большое количество углеводов в виде сахаров. То же самое касается, например, и обезжиренного мороженого. И, конечно, от таких продуктов лучше отказаться», — подчеркнула Устинова.

Поэтому, по ее словам, одной из основных ошибок худеющих людей является невнимательное отношение к составу продукта. Всегда необходимо внимательно проверять и читать этикетку перед покупкой.

«Однако важно понимать, что жиры не стоит демонизировать и отказываться от них полностью. Даже если вы худеете, важно потреблять достаточное количество белков, жиров и снижать потребление углеводов. Рассчитать, сколько калорий и БЖУ (белков, жиров, углеводов) требуется именно вам, сможет диетолог после консультации», — резюмировала Устинова.

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