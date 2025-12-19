На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, кому противопоказано заниматься моржеванием

Врач Ярцева: людям с диабетом противопоказано заниматься моржеванием
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Тяжелая гипертония, выраженный атеросклероз и некомпенсированный сахарный диабет являются противопоказаниями к моржеванию. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, пациентам с такими недугами важно прежде добиться стабилизации состояния вместе с врачом. Начинать процедуру эксперт посоветовала медленно, чтобы дать организму постепенно адаптироваться. В случае резкого погружения в ледяную воду может произойти мышечный спазм, который лишает человека возможности плыть и нормально дышать.

«Относительно противопоказаний общая рекомендация такова: не стоит начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался. Для желающих приступить к закаливанию правильным подходом будет плавное начало, желательно с летнего периода. Идеальным вариантом является посещение специального клуба, где можно получить инструкции», — сказала Ярцева.

Перед моржеванием стоит также каждый день окунаться в водоем или принимать холодный душ, чтобы привыкнуть к естественному снижению температуры. При этом во время болезни (ОРВИ, бронхит, пневмония) процедуру нужно останавливать.

Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин до этого рассказал «Газете.Ru», что лучший способ начать закаляться – это умывание прохладной водой, начинать нужно со стоп и кистей рук, потом лица и тела.

Ранее россиянам рассказали, как правильно закаляться без вреда для здоровья.

