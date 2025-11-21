Россиянам рассказали, как правильно закаляться без вреда для здоровья

С 24 ноября 2008 года в мире отмечают День моржа — неформальный праздник любителей зимнего плавания. В России к этой дате традиционно приурочен старт сезона купаний в проруби. Чем полезно закаливание, кому оно противопоказано и почему ледяная вода не станет «волшебной таблеткой» для похудения, рассказали в Пермском Политехе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

С научной точки зрения закаливание — это система профилактических воздействий, которая повышает устойчивость организма к холоду и другим неблагоприятным факторам. Моржевание — самая радикальная форма такой практики, основанная на кратковременном погружении в ледяную воду. По словам Сергея Солодникова, научного консультанта по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха, кандидата медицинских наук, любая холодовая тренировка запускает контролируемый физиологический стресс: перестраиваются работа сердечно–сосудистой, нервной и иммунной систем, активнее включаются механизмы терморегуляции.

«При регулярном контакте с холодной водой организм учится экономнее и эффективнее расходовать ресурсы в условиях стресса. Это в чем то похоже на подходы оперативной медицины, где иногда применяют контролируемое охлаждение тканей для их сохранения. Закаливание учит тело поддерживать функциональность на фоне пониженного метаболизма, повышая устойчивость к переохлаждению и к ряду заболеваний, в том числе инфекционным», — пояснил Солодников.

Однако экстремальная нагрузка подходит не всем. При резком охлаждении сосуды мгновенно сужаются, растет артериальное давление, возрастает нагрузка на сердце. Людям старшего возраста и пациентам с уже диагностированными сердечно–сосудистыми заболеваниями такой стресс может спровоцировать острые нарушения кровообращения, повысить риск инфаркта и инсульта. Отдельная зона риска — беременные: даже кратковременное переохлаждение способно вызвать спазм сосудов матки и ухудшить снабжение плода кислородом и питательными веществами. На фоне естественного снижения иммунной защиты возрастает и восприимчивость к респираторным инфекциям. По этой же причине от купания в проруби стоит отказаться при первых симптомах простуды и в период обострения хронических заболеваний.

«Основной принцип — постепенная адаптация. Начать стоит с непродолжительного контакта с холодной водой: зайти до щиколоток, постоять 20–40 секунд, дать сосудам время перестроиться. Само погружение должно быть быстрым. После выхода важно сразу восстановить тепловой баланс: надеть сухую многослойную одежду из теплосберегающих материалов, обязательно закрыть голову, кисти и стопы», — заключил эксперт.

