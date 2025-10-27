проект

Россиянам объяснили, как правильно закаляться

Врач Гурин: сон с открытым окном – самый простой способ закаливания

Shutterstock

Многие думают, что закаливание — это геройское обливание ледяной водой на морозе или купание в проруби. Но, как рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин, — это миф. Существуют более щадящие способы закаливания, например, сон с открытым окном.

«Наша кожа — это умный датчик с миллионами терморецепторов. Когда мы резко охлаждаем кожу, организм в стремлении защитить жизненно важные органы делает две вещи. Во-первых, резко сужает поверхностные сосуды, чтобы сохранить тепло внутри. Во-вторых, ускоряет обмен веществ, чтобы быстрее выработать энергию для обогрева. У закаленного человека это происходит резко, у тренированного — быстро, эффективно. Его сосуды тренированы: они сужаются ровно настолько, насколько нужно, и так же быстро расширяются обратно, улучшая кровоток», – объяснил врач.

По словам врача, лучший способ начать закаляться – это умывание прохладной водой, начинать нужно со стоп и кистей рук, потом лица и тела.

«Если вы делаете процедуры от случая к случаю, организм быстро забывает приобретенные навыки. Еще один простой способ – хождение босиком. На стопах находится огромное количество рефлексогенных точек и терморецепторов. Ходьба босиком по траве, мокрой от росы, холодному кафелю в квартире, а летом — по мелкой гальке у воды — это мощнейшая закаливающая и тонизирующая процедура. Начинайте с 5-10 минут в день и постепенно увеличивайте время. Это отлично тренирует сосуды и профилактирует плоскостопие», – объяснил доктор.

Еще один способ – сон с приоткрытым окном. Это самый простой и эффективный способ.

«Во сне наш организм лучше всего восстанавливается и усваивает «правила игры». Приучите себя спать при температуре 18-20°C. Свежий, прохладный воздух закаляет слизистые дыхательных путей, улучшает качество сна и работу мозга. Главное — избегайте сквозняков и укрывайтесь теплым одеялом. Еще один совет – после обычного теплого душа включить прохладную воду на 30-60 секунд. Разница с начальной температурой должна быть комфортной. Обливайте сначала стопы и кисти, затем спину и грудь. Завершите процедуру, энергично растеревшись жестким полотенцем до легкого покраснения кожи», — заключил доктор.

Перед началом закаливающих процедур необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания (сердечно-сосудистые, гипертония, заболевания почек).

