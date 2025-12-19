На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, что поможет эффективно похудеть к Новому году

Врач Соломатина: клетчатка и белок важны для похудения к Новому году
true
true
true
close
Lucigerma/Shutterstock/FOTODOM

Для эффективного похудения к Новому году важно придерживаться правильного питания, а не экстремальных диет. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, избавиться от отеков помогут богатые калием продукты. Среди них — курага, чернослив, печеный картофель в кожуре. В основу рациона должны выходить зеленые овощи и салаты, в которых много клетчатки. Их нужно съедать перед основным приемом пищи, что обеспечит насыщение, снизит уровень гормона голода грелина и будет питать полезную микробиоту.

«Также важны достаточное количество чистой воды (можно с лимоном или ягодами), качественный белок (яйца, куриная грудка, рыба) для сытости и умеренные специи для стимуляции пищеварения. Что касается десертов, лучше выбирать пастилу, зефир, желе с малым содержанием сахара или горький шоколад (от 75%), который стоит есть осознанно, медленно рассасывая, чтобы получить максимум удовольствия от малой порции», — добавила Соломатина.

Врач добавила, что для снижения веса важно также наладить сон и научиться справляться со стрессом.

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова до этого говорила, что похудеть к Новому году всего за один месяц без вреда для здоровья нельзя, однако можно подтянуть фигуру. Для этого необходимо начать дробно питаться и уменьшить количество соли в рационе.

Ранее стало известно, помогает ли грейпфрут быстрее похудеть.

