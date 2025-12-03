Диетолог рассказала, как похудеть к Новому году

Похудеть к Новому году всего за один месяц без вреда для здоровья нельзя, однако можно подтянуть фигуру. Для этого необходимо начать дробно питаться и уменьшить количество соли в рационе. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Специалист объяснила, что в полном отказе от соли, которая уже есть в большинстве продуктов, нет необходимости. Однако важно попытаться выстроить рацион так, чтобы не нужно было досаливать блюда. По словам диетолога, можно добавлять в еду пряные травы, острые приправы или лимонный сок. Она отметила, что в сутки рекомендуется есть не более пяти граммов соли. Такой подход позволит вывести из организма лишнюю воду и избавиться от отеков.

Помимо этого, важно питаться дробно и уменьшить порции еды. По словам эксперта, рацион должен состоять из завтрака, обеда, ужина и двух перекусов.

«Порция должна помещаться в сложенные ладошки. Перекусы — один фруктовый (яблоко, апельсин), второй кисломолочный (полный стакан кефира). Это тоже позволит запустить снижение веса», — поделилась Белоусова.

При этом врач напомнила, что не стоит прибегать к экстремальным диетам. В противном случае есть риск нарушить обмен веществ, из-за чего застолья в новогодние праздники серьезно навредят здоровью.

Завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им.Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов до этого рассказал, что при переходе к здоровому образу жизни важно продумать программу тренировок, пересмотреть рацион питания, а также исключить возможные риски для здоровья из-за нового подхода к здоровью. При этом для составления грамотной программы занятий и питания лучше всего обратиться за помощью к тренеру и спортивному врачу.

