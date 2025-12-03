На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказала, как похудеть к Новому году

Врач Белоусова: сбросить вес к Новому году поможет дробное пятиразовое питание
true
true
true
close
Freepik.com

Похудеть к Новому году всего за один месяц без вреда для здоровья нельзя, однако можно подтянуть фигуру. Для этого необходимо начать дробно питаться и уменьшить количество соли в рационе. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Специалист объяснила, что в полном отказе от соли, которая уже есть в большинстве продуктов, нет необходимости. Однако важно попытаться выстроить рацион так, чтобы не нужно было досаливать блюда. По словам диетолога, можно добавлять в еду пряные травы, острые приправы или лимонный сок. Она отметила, что в сутки рекомендуется есть не более пяти граммов соли. Такой подход позволит вывести из организма лишнюю воду и избавиться от отеков.

Помимо этого, важно питаться дробно и уменьшить порции еды. По словам эксперта, рацион должен состоять из завтрака, обеда, ужина и двух перекусов.

«Порция должна помещаться в сложенные ладошки. Перекусы — один фруктовый (яблоко, апельсин), второй кисломолочный (полный стакан кефира). Это тоже позволит запустить снижение веса», — поделилась Белоусова.

При этом врач напомнила, что не стоит прибегать к экстремальным диетам. В противном случае есть риск нарушить обмен веществ, из-за чего застолья в новогодние праздники серьезно навредят здоровью.

Завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им.Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов до этого рассказал, что при переходе к здоровому образу жизни важно продумать программу тренировок, пересмотреть рацион питания, а также исключить возможные риски для здоровья из-за нового подхода к здоровью. При этом для составления грамотной программы занятий и питания лучше всего обратиться за помощью к тренеру и спортивному врачу.

Ранее врачи предупредили о последствиях жестких диет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами