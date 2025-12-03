Стало известно, помогает ли грейпфрут быстрее похудеть

Мнение о том, что грейпфрут помогает похудеть без коррекции образа жизни, является мифом. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог и диетолог Анна Гордеева.

Многие считают, что ферменты фрукта якобы разгоняют метаболизм и ускоряют сжигание жира, однако, грейпфрут сам по себе не обладает уникальными жиросжигающими свойствами, подчеркнула эксперт. По ее словам, быстрый отвес при таком питании связан с низкокалорийным меню и жесткими ограничениями по углеводам.

«Когда вся надежда делается на один продукт — грейпфрут, сельдерей, ананас — человек получает очень короткий и нестабильный результат. Как нутрициолог, я вижу это в консультациях: через месяц после монодиеты вес возвращается, а к нему присоединяется усталость и дефициты», — подчеркнула Гордеева.

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что грейпфрут содержит витамин С, что делает его полезным, однако утверждение о том, что он помогает в борьбе с лишним весом, вызывает сомнения. Он также напомнил, что грейпфрут противопоказан людям с повышенной кислотностью.

