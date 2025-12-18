Диетолог назвала опасные для желудка продукты на новогоднем столе

После новогоднего застолья многие могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Некоторые праздничные блюда и продукты способны вызвать обострение гастрита, панкреатита и других заболеваний. Об этом kp.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист предупредила, что навредить здоровью могут колбасные нарезки, соленая красная рыба и мясо по-французски. В этой пище содержится большое количество соли, жиров и добавок. Кроме того, при приготовлении есть риск образования веществ, вредных для сосудов и пищеварения. Эксперт добавила, что даже обычные ягоды зимой могут быть обработаны химией.

«Сладкая газировка и соки содержат большое количество сахара — 12-14 кусочков сахара на литровую бутылку или пакет сока. К тому же эти напитки пьют не по несколько глоточков, а стаканами, и не одним. Зачастую вместе со спиртным. А такая запивка усиливает токсическое влияние алкоголя и в результате человек будет быстрее пьянеть», — объяснила диетолог.

По ее словам, стоит заменить тяжелые праздничные блюда на легкие овощные салаты. Также необходимо пить достаточное количество воды или морсов без сахара и избегать переедания.

Врач-аллерголог-иммунолог сети «Поликлиника.ру» Алина Романова до этого предупредила, что в зимний сезон избыточное употребление соли, сладкого, консервантов и ряда других продуктов негативно влияет на иммунитет и ухудшает течение хронических заболеваний. По ее словам, регулярное употребление продуктов, в которых содержится большое количество соли, трансжиров и сахаров может стать причиной нарушения работы микробиома кишечника, легких, кожи и носовой полости.

Ранее россиянам рассказали о пользе селедки под шубой.