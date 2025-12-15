Названы продукты, которые важно исключить из рациона зимой

В зимний сезон избыточное употребление соли, сладкого, консервантов и ряда других продуктов негативно влияет на иммунитет и ухудшает течение хронических заболеваний. Об этом «Известиям» рассказала врач-аллерголог-иммунолог сети «Поликлиника.ру» Алина Романова.

Специалист объяснила, что чрезмерное употребление соли, копченостей и консервантов оказывает влияние на организм комплексно. Такая пища перегружает микробиом и постепенно подрывает естественные защитные механизмы.

«Питание — это не просто калории, это мощный рычаг воздействия на иммунную систему, способный либо предотвращать, либо, наоборот, запускать развитие заболеваний», — добавила врач.

По ее словам, регулярное употребление продуктов, в которых содержится большое количество соли, трансжиров и сахаров может стать причиной нарушения работы микробиома кишечника, легких, кожи и носовой полости. В результате повышается риск возникновения аллергии, экземы, астмы и частых вирусных инфекций.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого расрассказаласказала, что майонез и другие высококалорийные соусы в новогодних блюдах стоит заменить йогуртовыми заправками или сметаной с добавлением лимонного сока, чтобы не перегрузить организм застольем.

Ранее россиянам рассказали, в каких новогодних блюдах искать магний и витамины B.