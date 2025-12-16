На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о пользе селедки под шубой

Врач Белоусов: селедка под шубой положительно влияет на сердце и сосуды
Shutterstock

Новогодний салат селедка под шубой может быть полезным для организма, особенно если немного скорректировать его рецепт. Об этом «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

«Комбинация свеклы и рыбы положительно работает на сердце и сосуды. Свекла стимулирует выработку окиси азота — природного расширителя сосудов, который помогает мягко снижать давление и уменьшает риск спазмов. Именно поэтому даже небольшая порция салата может поддерживать нормальный тонус сосудистой системы», — объяснил специалист.

По его словам, вареная свекла также мягко стимулирует перистальтику, улучшает пищеварение и поддерживает микрофлору. А сельдь богата омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень «плохого» холестерина и препятствуют образованию бляшек.

Морковь, которая также есть в составе салата, сохраняет витамин А, необходимый для здоровья кожи и зрения. Лук содержит в себе большое количество витамина С, а яйца добавляют полноценный белок, который дает энергию и долгое насыщение.

«Тяжесть» блюда, по словам гастроэнтеролога, зачастую связана с майонезом. Эксперт посоветовал заменить покупной соус на домашнюю альтернативу или сметану. Также рекомендуется есть салат небольшими порциями.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого предупредил, что новогодние салаты можно безопасно хранить только полдня. По его словам, в таких блюдах обычно содержится большое количество ингредиентов, из-за чего они быстро портятся. Срок годности также сокращают соусы, создающие благоприятную среду для развития микроорганизмов.

Ранее россиянам рассказали о варианте новогоднего оливье без вреда для фигуры.

