В России выросло производство лососевой икры

В России в 2025 году производство лососевой икры выросло на 18%

За 11 месяцев 2025 года производство натуральной лососевой икры в России выросло на 18%, что составило 12,1 тысячи тонн. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«Анализ ФГИС «ВетИС» показал, что за 11 месяцев 2025 года в России произведено 12,1 тыс. тонн натуральной лососевой икры, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, когда было изготовлено 9,9 тыс. тонн», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что положительная динамика отмечается и в сегменте осетровой икры. Так, за этот же период производство икры выросло на 11% и составило 88 тонн.

В связи с ростом натуральной икры сокращается изготовление ее аналогов. Выпуск имитированной красной икры снизился на 53% — до 279 тонн, а красной структурированной икры — на 27%, до 385 тонн. Производство имитированной черной икры сократилось всего на 5% и составило 166 тонн.

14 ноября в Рыбном союзе рассказали «Газете.Ru», что объективных причин для роста цен на красную рыбу и лососевую икру из-за недостаточного предложения в преддверии Нового года нет. Там добавили, что только икры в этом сезоне было произведено на 39% больше, чем в прошлом году.

