Петербурженка спугнула пытавшихся угнать ее BMW, когда гуляла с собакой

В Петербурге женщина случайно спугнула угонщиков своей машины
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге женщина предотвратила угон собственного автомобиля, когда гуляла с собакой. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и области.

Вечером 5 декабря жительница Выборгского района вышла на обычную прогулку с собакой и, проходя мимо своего BMW X7, припаркованного у дома на Лиственной улице, заметила в салоне машины незнакомцев. Увидев хозяйку автомобиля, они бросились бежать.

Петербурженка обратилась в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Одного из подозреваемых задержали утром 18 декабря во Всеволожском районе Ленинградской области. Им оказался 48-летний местный житель, ранее неоднократно судимый и официально нигде не работающий.

Личность его сообщника сейчас устанавливается, ведется розыск.

Ранее россиянин угнал машину, когда его отказались подвезти.

