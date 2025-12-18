На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области оценили состояние пострадавших после атаки БПЛА

Слюсарь: двое из восьми пострадавших при атаке дронов ВСУ в тяжелом состоянии
Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

Двое из восьми пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе была трудная ночь.

«Восемь пострадали, двое из них в очень тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, автомобили, судно», — сообщил губернатор.

Он выразил самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших и пожелал скорейшего выздоровления. Слюсарь рассказал, что осмотрел места происшествий с представителями экстренных служб и глав муниципалитетов.

Губернатор рассказал, что в пострадавших районах был введен режим ЧС. Помимо этого, на территории региона были созданы оперативные штабы, которые работают на местах. Слюсарь поручил провести обходы для оценки ущерба в Батайске и оперативно организовать работы по оценке ущерба.

По его словам, всем пострадавших окажут необходимую помощь. Слюсарь выразил благодарность медикам и всем людям, которые оказывают помощь региону в эту «трудную минуту».

До этого депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник рассказал, что основной ответ России на атаку ВСУ на Ростов-на-Дону будет в виде тяжелых массированных ударов.

Утром 18 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью украинские дроны атаковали три города — Ростов-на-Дону, Таганрог и Батайск. В результате ударов на грузовом судне, находившемся в порту в Ростове-на-Дону, произошел пожар. Пять членов экипажа получили ранения, двоих из них спасти не удалось.

Ранее в Ростове-на-Дону ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

