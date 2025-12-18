На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия реализуют стратегическое сдерживание

Лукашенко: Белоруссия и Россия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
Сергей Бобылев/РИА Новости

Белоруссия и Россия совместно предпринимают шаги в рамках комплекса мер стратегического сдерживания, включающего размещение тактического ядерного оружия и развертывание в республике региональной группировки войск (РГВ), которая немедленно вступит в боевые действия при возникновении конфликта. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, чьи слова приводит Sputnik.

«Первые позиции ракетного комплекса «Орешник» уже готовы. Со вчерашнего дня он находится у нас и заступает на боевое дежурство», – заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

Лукашенко также подчеркнул, что Вооруженные Силы Белоруссии делают акцент на продукцию, произведенную внутри страны.

«В стране создана белорусская школа ракетостроения, организовано производство собственного стрелкового оружия и боеприпасов», – добавил Лукашенко.

Ранее Путин напомнил партнерам Украины о существовании «Орешника».

