В Ростове-на-Дону ввели режим локального ЧС

В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Александр Скрябин.

«Ввести режим ЧС в границах районов, где нанесен ущерб после падения БПЛА», — написал он.

В ночь на 18 декабря в Ростовской области в частном секторе Батайска начался пожар после нескольких взрывов.

Кроме того, серия взрывов прозвучала над Ростовом-на-Дону на фоне режима опасности атаки БПЛА. Очевидцы рассказали, что видели в небе яркие вспышки. По словам местных жителей, в центральной и северной части города раздалось как минимум пять «протяжных и глухих» хлопков. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны работали по воздушным целям.

Юрий Слюсарь сообщил, что в обоих городах пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове-на-Дону была повреждена строящаяся многоэтажка в западном районе. А в городском порту пострадало судно. Кроме того, четыре человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Батайске.

Ранее Белоусов заявил, что эффективность ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%.