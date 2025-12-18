Премьер Польши заявил о «переломе» в вопросе изъятия активов России

Вопрос экспроприации замороженных российских активов достиг «перелома» на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

«Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы, наверняка, находимся после перелома. <...> Перелом означает то, что все согласны, что стоит попробовать. Однако некоторые страны будут биться до последнего, чтобы максимизировать гарантии для них», — сказал глава польского кабмина.

Туск добавил, что обсуждение «репарационного кредита» Украине будет обсуждаться еще «много часов». По его словам, дискуссия затронет технические вопросы изъятия российских активов.

18 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Европейскому союзу удастся принять решение о конфискации замороженных активов России и выдаче Украине так называемого «репарационного кредита».

По его словам, встреча лидеров ЕС чрезвычайна важна, поскольку проходит в ключевой момент. Европа должна показать, что может «защищать свою территорию, своих граждан, свою безопасность, свою экономику, свое сельское хозяйство», утверждает Макрон.

Ранее канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям по активам России.