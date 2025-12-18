В Госдуме рассказали, как РФ ответит на атаку ВСУ на Ростов-на-Дону

Основной ответ России на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону будет в виде тяжелых массированных ударов. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

Парламентарий обратил внимание, что удар по Ростову-на-Дону был нанесен после переговоров Киева с Вашингтоном и европейскими странами. Как сказал Колесник, это была атака в глубь России по мирным жителям.

«Ответ будет соответствующий. Вот такими вот ударами они пытаются запугать население. Но наши ребята, которые воюют на фронте, они из народа-то и есть. Народ и армия едины. Поэтому будут более жесткие меры в ответ, пусть ждут», — подчеркнул депутат.

Утром 18 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью украинские дроны атаковали три города — Ростов-на-Дону, Таганрог и Батайск. В результате ударов на грузовом судне, находившемся в порту в Ростове-на-Дону, произошел пожар. Пять членов экипажа получили ранения, двоих из них спасти не удалось.

В Батайске, в свою очередь, пострадали семь человек. Троих из них доставили в больницу, но один получил несовместимые с жизнью травмы. Ему помочь не смогли.

Ранее в Ростове-на-Дону ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.