В Кремле оценили отношения между РФ и США

Песков: диалог РФ и США ведется, он касается украинского урегулирования
Диалог между Россией и США ведется, он пока узкопрофильный и касается урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил большой и взаимовыгодный потенциал отношений Москвы и Вашингтона. В то же время Песков уточнил, что отношения РФ и США пока не изменились, но в них появилась политическая воля к диалогу.

«Надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений», — добавил Песков.

Накануне газета Politico писала, что в эти выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента Соединенных Штатов по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

Ранее стали известны подробности о предстоящей встрече в Майами.

