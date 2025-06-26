Реклама документальных фильмов RT вызвала волну возмущения итальянских политиков

Ряд итальянских политиков выразили возмущение слоганом «Они запрещают правду — мы ее показываем!» в рекламе документальных лент RT. Об этом телеканал сообщил в своем канале в Telegram.

В RT уточнили, что политики потребовали срочно запретить рекламные баннеры. В частности, вице-президент Европарламента Пина Пичерно обратилась к мэрам Рима, Милана и Болоньи с призывом как можно скорее начать борьбу с «российской пропагандой» и пообещала обратиться в суд.

К ее позиции присоединился также член Европарламента Фабио Массимо, сделавший заявление о том, что телеканал позволил себе «роскошь прямой рекламы в Италии». В свою очередь, глава радикалов страны Матео Холлисси назвал продвижение RT своих документальных проектов нарушением евростандартов. Однако отметил изящность и продуманность кампании.

Провести показ фильмов телеканалу помогли местные активисты и итальянский журналист Винченцо Лоруссо. Он уже организовал свыше ста показов документальных лент RT в 40 городах Италии. Каждый раз зал был заполнен зрителями, подчеркнул телеканал.