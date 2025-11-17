На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии запущена рекламная кампания в преддверии старта RT India

Тематический поезд в Нью-Дели привлечет внимание к будущему запуску RT India
Пресс-служба RT

В Индии стартовала масштабная рекламная кампания, приуроченная к предстоящему запуску телеканала RT India. Об этом сообщает пресс-служба RT.

Отмечается, что в Нью-Дели запустили тематический поезд, символизирующий историю российско-индийской дружбы. В составе восемь вагонов, каждый из которых рассказывает уникальную историю о совместном пути двух стран.

Также в крупнейших городах страны — в аэропортах и торговых центрах — появились билборды с 5D-версией ведущей Рунджун Шармы. Такой формат направлен на привлечение внимания к будущему запуску RT India, который планируется до конца 2025 года.

В прошлом месяце на телеканале RT состоялась премьера программы «Цена империи» (Imperial Receipts with Dr. Shashi Tharoor). Ее ведущим стал глава Комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур.

Проект посвящен сложной для Индии теме: последствиям британского колониализма и их влиянию на современное состояние страны.

Предполагается, что запуск RT India станет важным шагом в укреплении информационного сотрудничества между Россией и Индией.

