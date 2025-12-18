Россиянам объяснили, как защититься от гонконгского гриппа

На сегодняшний день до 80% случаев респираторных заболеваний приходится на гонконгский грипп – штамм A (H3N2). Он опасен стремительным развитием – на это хватает всего нескольких часов, а также массой осложнений. Россиинам важно соблюдать меры профилактики, в том числе отказаться от посещения мест скопления людей и тщательно мыть руки, предупредил доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей.

К группе риска специалист отнес беременных женщин, детей, пожилых и людей, страдающих хроническими заболеваниями. При этом он подчеркнул, что речь не идет о сверхагрессивном мутировавшем вирусе – эти сообщения врач счел преувеличенными.

В то же время Еделев согласился с угрозой осложнений от гонконгского гриппа, отметив, что часто он сопровождается рвотой и диареей, особенно у детей, на фоне чего крайне важно пить много жидкости, чтобы не допустить обезвоживания. Также он призвал вовремя вызвать врача, который при необходимости назначит антибиотики и другие лекарства.

Особенность именно этой формы гриппа – очень быстрое развитие, буквально за один день человек может свалиться с высокой температурой. Заболевание может дойти до тяжелой формы и последствий, в том числе привести к пневмонии, гаймориту, иногда может возникнуть опасность развития инфекционно-токсического шока.

Что касается мер профилактики, то самой эффективной остается вакцинация, подчеркнул эксперт.

«Прививка не защищает от вируса полностью, но сильно повышает шансы пережить эпидсезон без опасных осложнений – тяжелые формы заболевания среди привитых практически не регистрируются», — пояснил специалист.

Среди других рекомендаций защиты от гриппа он назвал полноценное питание, хороший здоровый сон, занятия спортом. Кроме того, Еделев призвал пока отказаться от посещения мест массового скопления людей, регулярно проветривать и убирать помещения, чаще мыть руки, носить защитные маски и соблюдать дистанцию с другими людьми. При малейших симптомах респираторного заболевания важно остаться дома и вызвать врача, чтобы не разносить инфекцию, заключил специалист.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что информация об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности. Специалисты отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Большинство выявленных случаев относятся к легкой и средней степени тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее врач рассказала об отличительных особенностях гонконгского гриппа от сезонного.