Врач рассказала об отличительных особенностях гонконгского гриппа от сезонного

Инфекционист Болдырева назвала отличительные особенности гонконгского гриппа
Shutterstock/FOTODOM

Отличительная особенность гонконгского гриппа от сезонного заключается в высокой скорости нарастания симптомов и их выраженности. Об этом в беседе с RT рассказала врач-инфекционист компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева.

По ее словам, при гонконгском гриппе температура тела поднимается до 38—39 градусов.

«Человека могут беспокоить озноб, потливость, головная боль, чувство ломоты в теле, боли в мышцах и суставах, выраженная слабость. Могут возникнуть и такие симптомы, как сухой кашель, боль и першение в горле, заложенность носа, насморк. У детей на фоне лихорадки могут появиться и тошнота, рвота, диарея», — добавила врач.

В остальном симптомы гонконгского гриппа схожи с проявлениями других штаммов сезонного гриппа. Среди возможных осложнений всех видов гриппа отмечают пневмонию, отит, синусит, обострение хронических заболеваний, пояснила Болдырева.

По словам специалиста, грипп чаще всего тяжело переносят дети, беременные и люди старше 65 лет из-за особенностей работы их иммунной системы.

Она напомнила о профилактике простудных заболеваний в течение всего года, а также о важности вакцинации против вируса гриппа.

До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что заразиться гонконгским гриппом можно при разговоре, чихании и тесном контакте с заболевшим. Он отметил, что риск передачи инфекции сохраняется и при использовании одной кружки или другой общей посуды, хотя такой путь не является основным.

Ранее в России выявили новую схему мошенников с гонконгским гриппом.

