На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему зимой замедляется пищеварение

Врач Кашух: замедление пищеварения зимой не связано с физиологией
true
true
true
close
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Замедление пищеварения зимой связано с образом жизни, а не с физиологией. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«У здорового человека базовая скорость обменных процессов и пищеварения регулируется сложными системами и не подчиняется сезонным циклам, как у животных, которые впадают в спячку. Но косвенно пищеварение зимой действительно меняется. И связано это, прежде всего, с переменами в образе жизни», — сказала Кашух.

Она пояснила, что на фоне стресса, который многие испытывают в конце года, может появиться пристрастие к вредной пище и алкоголю. Кроме того, по ее словам, зимой большинство людей употребляют меньше овощей и фруктов, стимулирующих перистальтику кишечника. В холодное время года уменьшаются и физические нагрузки, которые также влияют на пищеварение.

До этого Кашух дала советы, как подготовить желудок к новогоднему застолью.

В течение дня накануне новогодней ночи она порекомендовала не пропускать приемы пищи, чтобы к вечеру не быть слишком голодным и не наброситься на стол с закусками и тяжелыми блюдами. За час-полтора до застолья специалист советует выпить йогурт или съесть легкий творог.

Ранее диетолог рассказала, как сделать новогоднее застолье полезнее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами