Врач объяснила, почему зимой замедляется пищеварение

Замедление пищеварения зимой связано с образом жизни, а не с физиологией. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«У здорового человека базовая скорость обменных процессов и пищеварения регулируется сложными системами и не подчиняется сезонным циклам, как у животных, которые впадают в спячку. Но косвенно пищеварение зимой действительно меняется. И связано это, прежде всего, с переменами в образе жизни», — сказала Кашух.

Она пояснила, что на фоне стресса, который многие испытывают в конце года, может появиться пристрастие к вредной пище и алкоголю. Кроме того, по ее словам, зимой большинство людей употребляют меньше овощей и фруктов, стимулирующих перистальтику кишечника. В холодное время года уменьшаются и физические нагрузки, которые также влияют на пищеварение.

До этого Кашух дала советы, как подготовить желудок к новогоднему застолью.

В течение дня накануне новогодней ночи она порекомендовала не пропускать приемы пищи, чтобы к вечеру не быть слишком голодным и не наброситься на стол с закусками и тяжелыми блюдами. За час-полтора до застолья специалист советует выпить йогурт или съесть легкий творог.

