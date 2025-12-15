Диетолог рассказала, как сделать новогоднее застолье полезнее

Новогоднее застолье с большим количеством разнообразных блюд и напитков может стать причиной повышенной нагрузки на пищеварительную систему. Однако грамотно благодаря осознанному подходу к составлению праздничного меню удастся сохранить хорошее самочувствие в Новый год и после него. Об этом «Известиями» рассказала врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова.

Специалист отметила, что особое внимание важно уделить новогодним напиткам. Альтернативой лимонадам и сокам с большим содержанием сахара могут стать овощные и смешанные соки, которые также можно разбавить минеральной водой.

«Также полезны ферментированные напитки, такие как домашний несладкий квас или комбуча, поддерживающие микрофлору кишечника. Для горячих напитков подойдут травяные настои с мятой, шиповником и корицей, а стевия станет оптимальным натуральным подсластителем, не влияющим на уровень глюкозы», — рассказала диетолог.

Она также добавила, что для того чтобы избежать отравления алкоголем, который традиционно появляется на праздничном столе, нужно покупать его только в официальных магазинах. При этом даже качественные спиртные напитки нужно употреблять умеренно, чередуя их со стаканом воды, напомнила врач.

Помимо этого, для новогоднего стола диетолог посоветовала выбирать полезные и легкие блюда, такие как запеченная рыба с овощами, салаты с авокадо и семенами чиа, фаршированные перцы и другие. Также можно адаптировать классические рецепты, заменив майонез натуральным йогуртом, сахар — медом, а колбасу — курицей. При этом, по словам эксперта, следует подавать блюда поэтапно, постепенно переходя от легких к более тяжелым. Не менее важно контролировать, чтобы порции были не больше 400 граммов.

Сразу после праздников рекомендуется помочь организму восстановиться. В разгрузочные дни стоит пить кефир, а также есть творог или овощи. Врач подчеркнула, что полное голодание необходимо исключить. А возвращаться к привычному образу жизни нужно постепенно, начиная с супов и легких каш, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему.

Ранее ветврач назвал новогодние продукты, которые наиболее опасны для питомцев.